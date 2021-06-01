Пятница-"развратница": на Донбассе открыты сразу два КПВВ
В пятницу, 18 июня 2021 года, КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на территорию ДНР обязательно необходимо разрешение их собственного «межведомственного оперативного штаба».
При въезде на территорию «неподконтрольной» части Донецкой области, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Украинская сторона, в свою очередь, отменила все карантинные ограничения для въезжающих на подконтрольную территорию. Согласно решению Кабмина от 16 июня, установка приложения «Вдома», карантин или тестирование не нужны, пока страна находится в «зелёной» зоне. Сколько продлится «беспрепятственный вьезд» неясно, но пока пользуемся...
Школа выживания - Сегодня, 04:02 185
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда на территорию ДНР обязательно необходимо разрешение их собственного «межведомственного оперативного штаба».
При въезде на территорию «неподконтрольной» части Донецкой области, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
Украинская сторона, в свою очередь, отменила все карантинные ограничения для въезжающих на подконтрольную территорию. Согласно решению Кабмина от 16 июня, установка приложения «Вдома», карантин или тестирование не нужны, пока страна находится в «зелёной» зоне. Сколько продлится «беспрепятственный вьезд» неясно, но пока пользуемся...
Школа выживания - Сегодня, 04:02 185
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