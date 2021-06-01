Средняя зарплата вырастет до 19 тысяч, пообещали в правительстве



Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров от 31 мая 2021 года № 586 «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы», передает «Лига Закон«.

Планируется, что индекс потребительских цен в среднем к предыдущему году будет составлять:

• в 2022 году — 107,2%;

• в 2023 году — 105,3%;

• в 2024 году — 105%.

Среднемесячная зарплата работников (брутто) может составлять:

• в 2022 году — 15 258 грн;

• в 2023 году — 17 159 грн;

• в 2024 году — 19 063 грн.

Новости Украины - Сегодня, 05:28 30 Правительство Украины планирует до 2024 года повысить среднюю заработную плату в Украине до 19 тыс. грн.Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров от 31 мая 2021 года № 586 «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы», передает «Лига Закон«.Планируется, что индекс потребительских цен в среднем к предыдущему году будет составлять:• в 2022 году — 107,2%;• в 2023 году — 105,3%;• в 2024 году — 105%.Среднемесячная зарплата работников (брутто) может составлять:• в 2022 году — 15 258 грн;• в 2023 году — 17 159 грн;• в 2024 году — 19 063 грн.Новости Украины - Сегодня, 05:28 30

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