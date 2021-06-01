Средняя зарплата вырастет до 19 тысяч, пообещали в правительстве
Правительство Украины планирует до 2024 года повысить среднюю заработную плату в Украине до 19 тыс. грн.
Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров от 31 мая 2021 года № 586 «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы», передает «Лига Закон«.
Планируется, что индекс потребительских цен в среднем к предыдущему году будет составлять:
• в 2022 году — 107,2%;
• в 2023 году — 105,3%;
• в 2024 году — 105%.
Среднемесячная зарплата работников (брутто) может составлять:
• в 2022 году — 15 258 грн;
• в 2023 году — 17 159 грн;
• в 2024 году — 19 063 грн.
Новости Украины - Сегодня, 05:28 30
Об этом говорится в постановлении Кабинет Министров от 31 мая 2021 года № 586 «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы», передает «Лига Закон«.
Планируется, что индекс потребительских цен в среднем к предыдущему году будет составлять:
• в 2022 году — 107,2%;
• в 2023 году — 105,3%;
• в 2024 году — 105%.
Среднемесячная зарплата работников (брутто) может составлять:
• в 2022 году — 15 258 грн;
• в 2023 году — 17 159 грн;
• в 2024 году — 19 063 грн.
Новости Украины - Сегодня, 05:28 30
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