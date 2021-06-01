На улице Буденного лобовое столкновение двух автомобилей. К сожалению, пострадали и пешеходы. ФОТО



«15 июня 2021 года вечером, на пересечении ул. Буденного и ул. Локомотивной города Луганска, произошло столкновение автомобиля «Hyundai Tucson» под управлением гражданина 1970 г.р. и автомобиля «BMW 523» под управлением гражданина 1957 г.р.

Водитель транспортного средства «BMW 523» при повороте налево по зелёному сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю «Hyundai Tucson», который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП пострадали пешеходы, которые с телесными повреждениями направлены в травмпункт. Пассажиры автомобиля «Hyundai Tucson» гражданин 1988 г.р. и гражданин 1990 г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Луганскую государственную многопрофильную больницу №3, водители от госпитализации отказались.

Автомобиль «BMW 523» помещен на штрафстоянку УГИБДД МВД ЛНР, автомобиль «Hyundai Tucson» передан под сохранную расписку. Проводится проверка», — говорится в сообщении на сайте МВД. Происшествия - Сегодня, 06:13 224 На улице Буденного в Луганске два автомобиля врезались «лоб в лоб», пострадали и пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.«15 июня 2021 года вечером, на пересечении ул. Буденного и ул. Локомотивной города Луганска, произошло столкновение автомобиля «Hyundai Tucson» под управлением гражданина 1970 г.р. и автомобиля «BMW 523» под управлением гражданина 1957 г.р.Водитель транспортного средства «BMW 523» при повороте налево по зелёному сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю «Hyundai Tucson», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП пострадали пешеходы, которые с телесными повреждениями направлены в травмпункт. Пассажиры автомобиля «Hyundai Tucson» гражданин 1988 г.р. и гражданин 1990 г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Луганскую государственную многопрофильную больницу №3, водители от госпитализации отказались.Автомобиль «BMW 523» помещен на штрафстоянку УГИБДД МВД ЛНР, автомобиль «Hyundai Tucson» передан под сохранную расписку. Проводится проверка», — говорится в сообщении на сайте МВД. Происшествия - Сегодня, 06:13 224

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