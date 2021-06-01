Как будут работать отделения банков в связи с длинными выходными.
Государственный банк проинформировал о графике работы в период празднования Дня Святой Троицы. Об этом сообщили в финучреждении.
С 22 июня все отделения банка продолжат работу в обычном графике.
Ранее журналисты информировал, какие дни будут выходными в период празднования Дня Святой Троицы.
На фото вверху: банк в г. Лугано Экономика - Сегодня, 07:00 149
«Государственный банк ЛНР уведомляет о графике работы своих отделений в период с 19 по 21 июня 2021 года:
19 июня будут работать дежурные отделения до 16:00;
20, 21 июня в связи с выходными праздничными днями отделения банка работать не будут«, — говорится в сообщении.
19 июня будут работать дежурные отделения до 16:00;
20, 21 июня в связи с выходными праздничными днями отделения банка работать не будут«, — говорится в сообщении.
С 22 июня все отделения банка продолжат работу в обычном графике.
Ранее журналисты информировал, какие дни будут выходными в период празднования Дня Святой Троицы.
На фото вверху: банк в г. Лугано Экономика - Сегодня, 07:00 149
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