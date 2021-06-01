Европа смирилась с независимостью России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией. В ней Боррель предлагает одновременно отталкивать Россию, сдерживать ее и сотрудничать с ней. В России дипломатическое творчество европейцев сразу охарактеризовали как шизофрению, но при вдумчивом рассмотрении новый подход Евросоюза для Москвы позитивен. Европа признает, что влиять на Россию она больше не может, поучать ее и смотреть свысока на нее теперь не получится, и изоляция самой большой страны мира тем более невозможна. Остается только терпеть Россию такой, какая она есть. И продолжать с ней работать.«Мы должны противодействовать, мы должны сдерживать и мы должны одновременно взаимодействовать», — заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя в Брюсселе проект новой стратегии развития отношений Европейского союза с Россией.Презентация проекта стратегии европейским лидерам была приурочена к саммиту НАТО в том же Брюсселе и визиту в Европу президента США Джозефа Байдена. Ее полная версия будет представлена на саммите Евросоюза через неделю, а сейчас были проговорены ключевые тезисы, опорные точки. Важно было, чтобы их услышал заокеанский военно-стратегический союзник, который к тому же прилетел в Европу на переговоры с президентом России.Основная мысль: перспективы диалога с Москвой не блестящие, но никуда от этого диалога не денешься, потому что Россия не та страна, на которую можно закрыть глаза и делать вид, что этой страны вовсе не существует.Предшественница Борреля на высоком брюссельском посту, итальянка Федерика Могерини несколько лет назад обозначила пять принципов взаимодействия Евросоюза с Россией. Выполнение Минских соглашений по Украине, сближение с бывшими советскими республиками — общими соседями ЕС и России, энергетическая безопасность Европы, сотрудничество с Москвой по тем направлениям международной политики, которые предоставляют интерес для стран — членов ЕС, и поддержка российского «гражданского общества».Нынешний глава европейской дипломатии актуальность этих принципов подтверждает и добавляет к ним еще три. «Три новых принципа будут включать сопротивление нарушению закона, ограничение возможностей ослабления [Европейского] Союза и предложение сотрудничества [с Россией] в тех областях, где это возможно», — говорит Боррель.В России эти три принципа Борреля сразу вызвали поток насмешек с подозрениями в том, что у европейской дипломатии шизофрения и раздвоение личности. «Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это Боррель», — написала, к примеру, официальный представитель МИД России Мария Захарова.Между тем при внимательном изучении новый подход Евросоюза представляется очень позитивным для Москвы. Европа признает, что влиять на Россию она больше не может, поучать ее и смотреть свысока на нее теперь не получится, и изоляция самой большой страны мира тем более невозможна.Остается терпеть Россию такой, какая она есть. И продолжать с ней работать.К такому решению европейцы пришли через череду кризисов и ментальную ломку, которая была особо ощутима в этом году. Напомним, что Совет ЕС поручил Жозепу Боррелю разработать новую стратегию отношений с Россией после феерического провала европейской демократии.В начале года европейцы сперва отправили в Москву оппозиционера Алексея Навального в надежде на то, что после его ареста начнется либеральный «майдан», а затем верховный комиссар ЕС сам полетел в Россию: освобождать Навального, быть посредником между властью и протестующими и учить этих русских демократии и правам человека. Закончилось дело тем, что никаких серьезных протестов в России не случилось, Навальный остался сидеть, а эмиссар из Брюсселя улетел обратно, провожаемый свистом, улюлюканьем и пожеланиями для начала решить проблемы со свободой слова и демократией в странах ЕС.Дипломатическое унижение убедило «Единую Европу», что по старинке с Россией разговаривать не получится. «По старинке» — это так, как Европа привыкла с 1991 года, когда Россия ничем принципиально не выделялась из общего списка бывших социалистических государств Восточной Европы.Да, Россия значительно больше, да, у нее ядерное оружие, но, в сущности, подходы к ней те же, что к Польше, Украине или Румынии. Россия — отсталая сырьевая периферия мировой экономики, а европейцы и американцы — высшая раса, которая может пустить русских в свои «элитные клубы», если те будут делать то, что велят им на Западе и покорно учиться рынку и демократии.С Украиной или Молдавией подобный подход работает до сих пор. Украинцы 30 лет восторженно смотрят в рот европейским «учителям», повторяют про свой «европейский выбор», пишут законы под диктовку западных посольств и робко интересуются, когда их уже примут в Европейский союз — вы ведь еще когда обещали?С Россией же все не заладилось с самого начала.Москва выдвинула обескураживающий тезис о равноправии, решительно отвергла утверждения о чьей-либо исключительности и решительно провозгласила свои независимость и суверенитет.К разговору с кем-либо с позиций равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и учета интересов друг друга Запад оказался в принципе не готов. И тем более если речь идет о России, которую провозгласили «проигравшей в холодной войне» и в принципе не имеющей в силу этого права голоса в международных делах.От этого возник все более злободневный год от года вопрос: как быть со «взбесившейся бензоколонкой»? Варианты за эти десятилетия были перепробованы самые разные.Был вариант развалить Россию вслед за СССР. В 1990-е западные спецслужбы активно работали на такой сценарий в Чечне и других национальных республиках. Но с приходом к власти Владимира Путина и началом восстановления российской государственности от постсоветской разрухи это окно возможностей стало неуклонно уменьшаться и постепенно вовсе закрылось.Другой вариант — вовлечь РФ в сферу своего культурного, информационного и, в конечном счете, политического влияния. На этот сценарий в России работали сотни американских и европейских фондов, некоммерческих организаций, СМИ, грантовых программ для студентов, госслужащих, журналистов и политических партий. Законодательство об иностранных агентах, реальный тюремный срок для Навального и отказ абсолютного большинства россиян считать себя европейцами поставили крест и на этой стратегии.Совсем уж радикальный сценарий, всерьез продвигавшийся восточными европейцами после 2014 года — опустить новый «железный занавес», подвергнуть Россию дипломатической изоляции и сделать страной-изгоем, — изначально был признан заведомо невыполнимым.От взаимодействия с Россией никуда не деться, настолько она велика и важна. Сегодня и Брюссель признает, что по ряду международных вопросов он критически заинтересован в России. Политическая и миграционная стабильность Северной Африки, контроль над изменением климата, судоходство по «Северному морскому пути» — в этих вопросах европейцам от Москвы никуда не уйти.Что остается? То, что и предложил Боррель: сотрудничать с Россией и впредь, демонстрируя при этом свое категорическое неприятие этой отвратительно большой и сильной страны и вставляя везде где можно палки в колеса, иначе говоря, занимаясь «политикой сдерживания».Для Европы такой подход — возвращение к исторической норме. Только так европейцы и взаимодействовали с Российской империей в XIX веке: ненавидя, не понимая, не принимая, боясь, все же имели с ней дело и зазывали русских в свои «антанты».Сейчас Европа вынужденно, через «не хочу», но все-таки признает Россию великой, обладающей суверенитетом и независимостью державой, с которой не получится разговаривать, как учитель с учеником.Именно этого российская внешняя политика последние три десятилетия и добивалась.Источник