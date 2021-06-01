Молния ударила в корову и пастуха. Пастух чудом выжил
В поселке Грушевое под городом Красный Луч, молния поразила корову и пастуха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По информации пресс-службы, мужчина пас корову недалеко от своего дома, когда в них ударила молния. Животное погибло сразу же, а пастух упал без сознания. Скорую помощь пострадавшему вызвала мать.
К счастью, мужчина легко отделался. Медики доставили его в приёмное отделение больницы, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение. Обошлось без госпитализации.
Как ранее информировал журналисты, на Луганщине два дня подряд гибли люди от удара молнии.
Погода в Луганске - Сегодня, 08:00 174
По информации пресс-службы, мужчина пас корову недалеко от своего дома, когда в них ударила молния. Животное погибло сразу же, а пастух упал без сознания. Скорую помощь пострадавшему вызвала мать.
К счастью, мужчина легко отделался. Медики доставили его в приёмное отделение больницы, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение. Обошлось без госпитализации.
Как ранее информировал журналисты, на Луганщине два дня подряд гибли люди от удара молнии.
Погода в Луганске - Сегодня, 08:00 174
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