Молния ударила в корову и пастуха. Пастух чудом выжил

В поселке Грушевое под городом Красный Луч, молния поразила корову и пастуха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации пресс-службы, мужчина пас корову недалеко от своего дома, когда в них ударила молния. Животное погибло сразу же, а пастух упал без сознания. Скорую помощь пострадавшему вызвала мать.

К счастью, мужчина легко отделался. Медики доставили его в приёмное отделение больницы, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение. Обошлось без госпитализации.

Как ранее информировал журналисты, на Луганщине два дня подряд гибли люди от удара молнии.

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