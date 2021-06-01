Кравчук: Украина не намерена вести переговоры по Донбассу в Минске

«Украинская делегация в Минск не поедет. При всех обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой. Если пройдут досрочные выборы, изберут нового президента, — пожалуйста», — рассказал бывший украинский лидер в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу может провести переговоры на территории Минска только в том случае, если в Белоруссии состоятся досрочные выборы, по итогу которых будет определен новый президент.Об этом в четверг, 17 июня, заявил глава группы, бывший президент Украины Леонид Кравчук.Кравчук сообщил, что переговоры по Донбассу должны проходить в стране, где нет «самопровозглашенного президента», подразумевая лидера Белоруссии Александра Лукашенко.27 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице.Дискуссии относительно площадки для соответствующих переговоров продолжаются и по сей день: так, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в качестве варианта проведения встречи указал на нейтральную страну — Турцию, а посол Польши на Украине Бартош Цохоцки предложил польскую площадку — Краков или Варшаву. Однако, как указал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, фактическое участие Польши в вооруженном конфликте делает ее неприемлемой площадкой для переговоров контактной группы.В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал «Известиям», что заявление Кравчука не имеет смысла, поскольку последние два года в условиях пандемии коронавируса Минск уже не особо является площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку всё перевели в онлайн-формат. При этом он подчеркнул, что те, кто в очередной раз ретранслирует идею переноса переговоров из белорусской столицы, создают впечатление, что им не о чем поговорить, чтобы еще раз актуализировать эти вопросы.источник