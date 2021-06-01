Условия пересечения МАПП «Изварино» изменятся в ближайшее время
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Изварино» после реконструкции вдвое увеличит пропускную способность. Об этом сообщила врио министра строительства и ЖКХ Татьяна Буряк.
Она сообщила, что подрядчики завершили основные работы по реконструкции МАПП «Изварино».
«Учитывая большую значимость взаимодействия с РФ, руководство ЛНР было принято решение о реконструкции МАПП «Изварино», которая позволит увеличить пропускную способность МАПП в два раза, создаст комфортные условия для всесезонного пересечения государственной границы пешеходами и всеми видами автомобильного транспорта», — сказала она.
Врио министра напомнила, что МАПП «Изварино» на сегодняшний день является для Луганска крупнейшим и самым загруженным пропускным пунктом на границе с Российской Федерацией.
Буряк отметила, что недостаточная пропускная способность МАПП вызывала ограничение скорости перемещения транспортных средств и пешеходов, что приводило к образованию очередей из грузового и пассажирского транспорта. Снижение скорости движения транспортных потоков в конечном итоге приводило к снижению торгового оборота с Россией.
«До проведения реконструкции в 2019 году через «Изварино» ежесуточно пересекали границу до 950 легковых автомобилей, до 100 грузовых автомобилей, 60 автобусов и до 15 тысяч пешеходов», — сказала она.
Ранее в Луганске заявляли, что работники государственного унитарного предприятия «Луганский автодор» почти вдвое увеличат ширину проезжей части на подъезде к МАПП «Изварино». Удобный город - Сегодня, 09:00 244
Она сообщила, что подрядчики завершили основные работы по реконструкции МАПП «Изварино».
«Учитывая большую значимость взаимодействия с РФ, руководство ЛНР было принято решение о реконструкции МАПП «Изварино», которая позволит увеличить пропускную способность МАПП в два раза, создаст комфортные условия для всесезонного пересечения государственной границы пешеходами и всеми видами автомобильного транспорта», — сказала она.
Врио министра напомнила, что МАПП «Изварино» на сегодняшний день является для Луганска крупнейшим и самым загруженным пропускным пунктом на границе с Российской Федерацией.
Буряк отметила, что недостаточная пропускная способность МАПП вызывала ограничение скорости перемещения транспортных средств и пешеходов, что приводило к образованию очередей из грузового и пассажирского транспорта. Снижение скорости движения транспортных потоков в конечном итоге приводило к снижению торгового оборота с Россией.
«До проведения реконструкции в 2019 году через «Изварино» ежесуточно пересекали границу до 950 легковых автомобилей, до 100 грузовых автомобилей, 60 автобусов и до 15 тысяч пешеходов», — сказала она.
Ранее в Луганске заявляли, что работники государственного унитарного предприятия «Луганский автодор» почти вдвое увеличат ширину проезжей части на подъезде к МАПП «Изварино». Удобный город - Сегодня, 09:00 244
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