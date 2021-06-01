Чтобы зарегистрировать недвижимость в Луганске нужно отстоять огромную очередь. А очередь расписана на год вперед. ВИДЕО



Соответствующие кадры были опубликованы на странице в Instagram «Инцидент Луганск».

«Люди на солнце, очередь жара, ругаются. Абсолютно не организовано обслуживание. По разным вопросам всё в одной куче», — говорится в описании к видео.

Как отмечают пользователи в комментариях, такая регистрация нужна для абсолютно любой операции с недвижимостью, включая вступление в наследство.

При этом, по словам местных жителей, очередь на оформление документов расписана на несколько лет вперед.

Удобный город - Сегодня, 09:31 212 Перед приемной регистраторов, которые фиксируют права собственности на недвижимость в Луганске, ежедневно выстраиваются очереди.Соответствующие кадры были опубликованы на странице в Instagram «Инцидент Луганск».«Люди на солнце, очередь жара, ругаются. Абсолютно не организовано обслуживание. По разным вопросам всё в одной куче», — говорится в описании к видео.Как отмечают пользователи в комментариях, такая регистрация нужна для абсолютно любой операции с недвижимостью, включая вступление в наследство.При этом, по словам местных жителей, очередь на оформление документов расписана на несколько лет вперед.Удобный город - Сегодня, 09:31 212

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