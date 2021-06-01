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В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Что известно

bot Сегодня, 09:4514Новости
В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Что известно

Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в «Луганскгазе», информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили.
«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», — сообщает пресс-служба ГП «Луганскгаз».
По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.
В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Что известно
«На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается», — уточнили в пресс-службе.
Происшествия - Сегодня, 09:09 123

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