В центре Луганска прогремел мощный взрыв. Что известно

Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в «Луганскгазе», информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили.«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», — сообщает пресс-служба ГП «Луганскгаз».По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.«На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается», — уточнили в пресс-службе.Происшествия - Сегодня, 09:09 123