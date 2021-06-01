Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", — говорится в комментарии постпредства при организации.

Фото: © REUTERS / Marian KushnirВ четверг Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся. Об этом сообщает РИА Новости.В нем также сказано, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств"."Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта", — рассказали дипломаты.Москва обратила внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня. "Диверсия осуществлена накануне важных международных событий — саммитов "группы семи", НАТО, ЕС-США, а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом", — указали в миссии.Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава республики Леонид Пасечник сказал, что диверсантов подготовили профессионалы. По его мнению, атаку одобрило и спланировало руководство Украины в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве.