Появились ФОТО с места взрыва газопровода в Луганске
Территория вокруг места взрыва оцеплена работниками полиции. На данный момент возгорание потушено, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Путепровод визуально не пострадал. По данным МЧС погибших или пострадавших нет.
Взрыв с последующим возгоранием произошли ночью на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Об этом сообщала пресс-служба «Луганскгаза».
На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».
Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты ГП «Луганскгаз» незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе.
Как сообщает корреспондент ЛИЦ с места событий, место происшествия оцеплено, путепровод, находящийся в непосредственной близости от места взрыва, визуально не пострадал. Происшествия - Сегодня, 10:27 50
Взрыв с последующим возгоранием произошли ночью на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Об этом сообщала пресс-служба «Луганскгаза».
«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».
Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты ГП «Луганскгаз» незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе.
Как сообщает корреспондент ЛИЦ с места событий, место происшествия оцеплено, путепровод, находящийся в непосредственной близости от места взрыва, визуально не пострадал. Происшествия - Сегодня, 10:27 50
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