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Появились ФОТО с места взрыва газопровода в Луганске

verter Сегодня, 10:300Новости
Появились ФОТО с места взрыва газопровода в Луганске
Территория вокруг места взрыва оцеплена работниками полиции. На данный момент возгорание потушено, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Путепровод визуально не пострадал. По данным МЧС погибших или пострадавших нет.

Взрыв с последующим возгоранием произошли ночью на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Об этом сообщала пресс-служба «Луганскгаза».
«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».
Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

«По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты ГП «Луганскгаз» незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе.

Как сообщает корреспондент ЛИЦ с места событий, место происшествия оцеплено, путепровод, находящийся в непосредственной близости от места взрыва, визуально не пострадал. Происшествия - Сегодня, 10:27 50

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