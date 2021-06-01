Из-за аварии в энергосистеме все восточные кварталы Луганска остались без воды



«В результате аварийного отключения воздушной линии электропередачи остановлены водопроводные насосные станции. Без водоснабжения остались потребители восточных кварталов (Луганска) и (входящих в состав города) поселков Малая Вергунка и Большая Вергунка», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы запланированы на сегодня.

Удобный город - Сегодня, 10:10 111 Водоснабжение восточной части Луганска приостановилось из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«В результате аварийного отключения воздушной линии электропередачи остановлены водопроводные насосные станции. Без водоснабжения остались потребители восточных кварталов (Луганска) и (входящих в состав города) поселков Малая Вергунка и Большая Вергунка», — говорится в сообщении.Ремонтные работы запланированы на сегодня.Удобный город - Сегодня, 10:10 111

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