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Из-за аварии в энергосистеме все восточные кварталы Луганска остались без воды

verter Сегодня, 10:300Новости
Из-за аварии в энергосистеме все восточные кварталы Луганска остались без воды
Водоснабжение восточной части Луганска приостановилось из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В результате аварийного отключения воздушной линии электропередачи остановлены водопроводные насосные станции. Без водоснабжения остались потребители восточных кварталов (Луганска) и (входящих в состав города) поселков Малая Вергунка и Большая Вергунка», — говорится в сообщении.
Ремонтные работы запланированы на сегодня.
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