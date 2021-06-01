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Жовтневый район Луганска останется без света 18 июня

bot Сегодня, 10:300Новости
Жовтневый район Луганска останется без света 18 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 18 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электричества временно останутся:
квартал Дружба, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18;
улица КИМа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
улица Ленинградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
площадь Обороны, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
улица Уральская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
улица 2-я Беломорская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а;
улица Якуба Колоса, 2, 4, 17, 19;
переулок Якуба Колоса, 1, 3, 5, 7, 9;
улица Урожайная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 33, 35, 37, 37б;
улица Минская, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58;
улица Керченская, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 136а;
улица Зеленая, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 69;
улица Радиусная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44, 46, 48, 49а, 49б, 50, 51;
переулок Радиусный, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11б, 12, 14, 16, 18, 20.
Удобный город - Сегодня, 09:51 200

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