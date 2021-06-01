Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными

"Уже я слышу очень правильные заявления наших военных, наших пограничников, что нам надо теперь думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией. Потому что где-то, кажется, в сентябре там должны проходить военные учения под условным названием "Запад". И, понимаете, при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас, (учения) могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными. Мы должны быть готовыми ко всему", - заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Фото: © РИА Новости / СтрингерГлава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает учения "Запад-2021" потенциально опасными для Украины и непредсказуемыми, передает РИА Новости.Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".Он добавил, что украинская армия "начеку" и "готова давать отпор любому агрессору".В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021".