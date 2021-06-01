Появилось ВИДЕО поврежденного взрывом участка газопровода в Луганске
Специалисты «Луганскгаза» готовятся к замене, поврежденного взрывом участка газопровода в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 10:00 сотрудники ГП «Луганскгаз» ведут подготовительные предсварочные работы, было зачищено место разрыва трубы. Специалисты готовятся к замене повреждённого участка газопровода», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 10:45 640
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 10:00 сотрудники ГП «Луганскгаз» ведут подготовительные предсварочные работы, было зачищено место разрыва трубы. Специалисты готовятся к замене повреждённого участка газопровода», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 10:45 640
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