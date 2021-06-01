Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Девятилетний мальчик сорвался с крыши кинотеатра

bot Сегодня, 12:150Новости
Девятилетний мальчик сорвался с крыши кинотеатра
В Антраците произошло ЧП: 9-летний мальчик упал с большой высоты и получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел в парке Ленина, на территории которого находится заброшенный кинотеатр. Компания детей решила поиграть на крыше пристройки. Один из них сорвался с четырехметровой высоты и сильно ударился головой.
Скорую мальчику вызвал прохожий. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом затылочной кости черепа, ссадинами шейной и затылочной области. Позже на реанимобиле его перевезли в детскую клиническую больницу Луганска. Состояние пострадавшего — тяжелое.
Происшествия - Сегодня, 10:31 364

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: