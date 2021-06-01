Девятилетний мальчик сорвался с крыши кинотеатра
В Антраците произошло ЧП: 9-летний мальчик упал с большой высоты и получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел в парке Ленина, на территории которого находится заброшенный кинотеатр. Компания детей решила поиграть на крыше пристройки. Один из них сорвался с четырехметровой высоты и сильно ударился головой.
Скорую мальчику вызвал прохожий. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом затылочной кости черепа, ссадинами шейной и затылочной области. Позже на реанимобиле его перевезли в детскую клиническую больницу Луганска. Состояние пострадавшего — тяжелое.
Происшествия - Сегодня, 10:31 364
Инцидент произошел в парке Ленина, на территории которого находится заброшенный кинотеатр. Компания детей решила поиграть на крыше пристройки. Один из них сорвался с четырехметровой высоты и сильно ударился головой.
Скорую мальчику вызвал прохожий. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом затылочной кости черепа, ссадинами шейной и затылочной области. Позже на реанимобиле его перевезли в детскую клиническую больницу Луганска. Состояние пострадавшего — тяжелое.
Происшествия - Сегодня, 10:31 364
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