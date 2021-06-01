В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде

"Мы их не денонсируем, с минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров на нашей территории выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить. Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться", - заявил Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Фото: globallookpress.comСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с минскими соглашениями по Донбассу нужно работать, потому что других нет, но выполнить их в том виде, который есть, Киев не может, передает РИА Новости.По словам Данилова, необходимо садиться и перерабатывать минские соглашения, а диалог с российской стороной "неприятен, но он необходим". "Нужно ли разговаривать с русскими - нужно, потому что иначе мы не сможем договориться", - утверждает секретарь СНБО."Мы можем взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что может погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?" - добавил Данилов, говоря о возможности силового возвращения Киевом неподконтрольных территорий Донбасса.