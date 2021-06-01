Путин отклонил закон об ужесточении требований к цитированию в СМИ

Фото: ReutersПрезидент России Владимир Путин отклонил закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.Это следует из базы данных нижней палаты парламента, передает RT.Там указано, что документ был возвращён в Госдуму 15 июня.Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.Представитель МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский прокомментировал в беседе с изданием «Взгляд» данное решение российского президента.«На мой взгляд, довольно сложно и не очень правильно наказывать тех, кто цитирует фейк, потому что они могут просто не знать, что эта информация ложная. Любой закон должен исполняться. Но здесь вопрос, каким образом все это будет контролироваться, кто будет это отслеживать. Речь идёт о сотнях, если не о тысячах сообщений в день», — заявил Лидов-Петровский.По его словам, их даже невозможно посчитать.