Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

"Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", — написал градоначальник в личном блоге.

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — написал Собянин.

Фото: AFP / © YURI KADOBNOVМэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер, передает РИА Новости.детские площадки и игровые комнаты будут закрыты еще десять дней, далее — в зависимости от ситуации; это же относится к зоопаркам, фудкортам, ночному общепиту и клубам, барам, дискотекам, караоке;массовость зрелищных мероприятий ограничат тысячей человек;закроют фан-зоны и танцполы;в начале июля начнут прививать мигрантов "Спутником Лайт";в столице начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами.Это будут места, где от коронавируса привит весь персонал и посетители, а контроль осуществляется через QR-коды.Отдельный вопрос — как быть с детьми, ведь вакцинация противопоказана людям до 18 лет. Пока власти решили пускать несовершеннолетних, но только вместе со взрослыми.Театры и кинотеатры продолжат работать.Также городское руководство считает жизненно необходимым начать ревакцинацию.Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" — первым компонентом "Спутника".Источник