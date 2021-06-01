«Почта ЛНР» изменила график работы на следующей неделе

«Почта ЛНР» проинформировала о графике работы в период празднования Дня Святой Троицы. Об этом сообщили на предприятии.«Почта ЛНР» доводит до сведения, что в период празднования Троицы отделения почтовой связи будут работать согласно установленному режиму работы: 21 июня 2021 года — выходной день; с 22 июня 2021 года отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме", — говорится в сообщении.Удобный город - Сегодня, 12:35 50