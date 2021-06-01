В Луганске ночью в районе парка Первого мая взорвался газопровод. ВИДЕО

Ночью в Луганске произошел взрыв газопровода.Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале, передает Восточный вариант со ссылкой на НД.По его словам журналиста, пока неизвестно это была авария или диверсия.Пресс-служба предприятия «Луганскгаз» уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли ночью в Луганске на газопроводе в районе парка имени 1 Мая.На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты «Луганскгаза» приступили к ремонту газопровода.«Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе «Луганскгаза». Происшествия - Сегодня, 09:36 1438