В Луганске ночью в районе парка Первого мая взорвался газопровод. ВИДЕО
Ночью в Луганске произошел взрыв газопровода.
Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале, передает Восточный вариант со ссылкой на НД.
По его словам журналиста, пока неизвестно это была авария или диверсия.
Пресс-служба предприятия «Луганскгаз» уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли ночью в Луганске на газопроводе в районе парка имени 1 Мая.
На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».
В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты «Луганскгаза» приступили к ремонту газопровода.
«Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе «Луганскгаза». Происшествия - Сегодня, 09:36 1438
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