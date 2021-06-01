Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины

"Я совершенно не могу понять критику со стороны посла", - сказал Морре, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-показа выставки перед официальным открытием.

Фото: © Фото : МЗС УкраїниНемецкие организаторы выставки к 80-летию начала войны отвергли критику посла Украины в ФРГ, директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре заявил, что не может понять эти заявления, передает РИА Новости.Выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" открывается в Берлине в пятницу в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, она станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР.Ранее посол Украины Андрей Мельник заявил о том, что не примет участия в торжественной церемонии в германо-российском военном музее Берлин-Карлсхорст в пятницу, которая пройдет в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей иностранного дипкорпуса, так как власти Германии недостаточно внимательно относятся "к чувствам украинцев, как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны". Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила на брифинге в среду, что в ведомстве "приняли к сведению... с некоторым удивлением" позицию посла Украины по данному вопросу."Я могу это прокомментировать только таким образом: вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст - ред) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем", - продолжил Морре, уточнив, что организаторы в полной мере учли, что "речь тут идет о многонациональной (советской - ред) армии, там присутствовали и украинцы".Источник