«Луганскгаз» готовятся к замене повреждённого участка газопровода
Специалисты государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз» готовятся к замене, поврежденного взрывом участка газопровода в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе столичного парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 10.00 сотрудники ГП «Луганскгаз» ведут подготовительные предсварочные работы, было зачищено место разрыва трубы. Специалисты готовятся к замене поврежденного участка газопровода», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 13:34 36
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе столичного парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
«По состоянию на 10.00 сотрудники ГП «Луганскгаз» ведут подготовительные предсварочные работы, было зачищено место разрыва трубы. Специалисты готовятся к замене поврежденного участка газопровода», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 13:34 36
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