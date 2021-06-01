В Перевальске собираются ликвидировать ремонтно-механический завод

«Мы, трудовой коллектив Участка №5 г.Перевальска ПП «Ремонтно-механический завод» ГУП ЛНР «РТК Востокуголь», просим вас оказать помощь в сохранении деятельности нашего предприятия, которому в этом году исполняется 115 лет» — идется в обращении.

Сотрудники Перевальского ремонтно-механического завода получили уведомления о ликвидации предприятия в связи с реорганизацией материнской компании ГУП ЛНР «РТК Востокуголь». Об этом стало известно из опубликованного местными СМИ коллективного обращения трудового коллектива завода к руководству ЛНР — сообщает Информационный Навигатор.Также, рабочие отмечают, что с 1 мая 2020-го завод пребывает в процессе перманентной реорганизации. И похоже, что из нее ему уже не выбраться.Новости Региона - Сегодня, 13:28 78