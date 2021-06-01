Проводники сами начали пристёгивать пассажиров после смертельного падения с верхней полки

После смерти пассажира в поезде, упавшего с верхней полки, проводники начали пристегивать всех пассажиров на верхних полках ремнями безопасности. Если кто-то игнорирует это, сотрудники Укрзализныци пристегивают пассажиров сами.«Предлагать пассажиру воспользоваться ремнями входило в обязанности проводников и раньше, но в связи с последними событиями мы решили акцентировать на этом больше внимания», — отметил руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому сервису Укрзализныци Александр Шевченко.В поезде Одесса-Ковель проводники пристегивают пассажиров на верхних полках (фото: 048.ua)По его словам, во всех новых вагонах, которые заказывают на 2022 год, на верхних полках будут специальные бортики. Они помогут не упасть пассажирам.Что случилось в поезде Рахов-Киев28-летний парень из Тернополя ехал вместе с женой на отдых. Около трех часов ночи он упал с верхней полки, но сказал, что с ним все в порядке. Под утро ему стало плохо, и он умер.Медицинскую помощь вызвали на ближайшую станцию Фастов, но врачи пассажиру уже ничем не смогли помочь.Взрослые не любят ремни безопасностиВ Укрзализныце рассказали, что ремни безопасности в основном просят для детей, а взрослые их не любят.Отметим, ремни безопасности на верхней полке — это обязательное требование с 2019 года. Проводник должен их вешать перед началом рейса. Если их нет, их можно попросить у проводника, а в случае отказа позвонить на горячую линию Укрзализныци.Красота и здоровье - Сегодня, 12:54 128