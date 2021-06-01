В МЧС рассказали подробности о ночном взрыве в Луганске у Парка 1 мая.



Взрыв газопровода среднего давления произошел в ночь с 17 на 18 июня в районе путепровода у луганского парка имени 1 Мая.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре поступило на линию 101 Луганска 18 июня в 02:22.

«Люди из близлежащих домов услышали хлопок, после чего увидели зарево. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей города №1, №2, №3, №4, АСЧ (аварийно-спасательной части), сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что «по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение, пламя вырывалось на более чем 10 метров над мостом».

«Газовщики сбросили давление и перекрыли подачу газоснабжения. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность и охрану окружающих зданий и сооружений. Пожар был ликвидирован в 06:30. По причине, которая устанавливается, произошла разгерметизация с последующим горением газопровода среднего давления диаметром 400 мм», — сообщили в МЧС, отметив, что «по состоянию на данный момент 21 коммунальный объект и 20 частных жилых домов остаются без подачи газа».

Для ликвидации чрезвычайной ситуации создан штаб, который возглавил руководитель МЧС Евгений Кацавалов. В состав штаба вошли сотрудники МВД, МГБ, Народной милиции, службы газа, Западного района электрических сетей республиканской сетевой компании.

Происшествия - Сегодня, 14:00 160 Жертв и пострадавших в результате взрыва газопровода, который произошел в Луганске в районе парка имени 1 Мая, нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.Взрыв газопровода среднего давления произошел в ночь с 17 на 18 июня в районе путепровода у луганского парка имени 1 Мая.Взрыв произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре поступило на линию 101 Луганска 18 июня в 02:22.«Люди из близлежащих домов услышали хлопок, после чего увидели зарево. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей города №1, №2, №3, №4, АСЧ (аварийно-спасательной части), сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях», — рассказали в ведомстве.Там отметили, что «по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение, пламя вырывалось на более чем 10 метров над мостом».«Газовщики сбросили давление и перекрыли подачу газоснабжения. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность и охрану окружающих зданий и сооружений. Пожар был ликвидирован в 06:30. По причине, которая устанавливается, произошла разгерметизация с последующим горением газопровода среднего давления диаметром 400 мм», — сообщили в МЧС, отметив, что «по состоянию на данный момент 21 коммунальный объект и 20 частных жилых домов остаются без подачи газа».Для ликвидации чрезвычайной ситуации создан штаб, который возглавил руководитель МЧС Евгений Кацавалов. В состав штаба вошли сотрудники МВД, МГБ, Народной милиции, службы газа, Западного района электрических сетей республиканской сетевой компании.Происшествия - Сегодня, 14:00 160

Метки: {keywords}