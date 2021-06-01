Минкультуры Украины внесло фронтмена группы В«ЗемлянеВ» в чёрный список

«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович», — говорится в документе за подписью главы Минкультуры Украины Александра Ткаченко.

Фото: © Cайт Сергея СкачковаПо представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта, фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности».Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское ведомство, передает RT.В январе 2021 года перечень лиц, которые «представляют угрозу национальной безопасности» Украины, пополнили российские артистки Алёна Апина и Юлия Глебова.