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Минкультуры Украины внесло фронтмена группы В«ЗемлянеВ» в чёрный список

root Сегодня, 14:450Новости
Минкультуры Украины внесло фронтмена группы В«ЗемлянеВ» в чёрный список
Фото: © Cайт Сергея Скачкова
По представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта, фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское ведомство, передает RT.
«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович», — говорится в документе за подписью главы Минкультуры Украины Александра Ткаченко.

В январе 2021 года перечень лиц, которые «представляют угрозу национальной безопасности» Украины, пополнили российские артистки Алёна Апина и Юлия Глебова.

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