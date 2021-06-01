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«Лугансквода» обещает дать воду восточным кварталам Луганска в ближайшее время

robot Сегодня, 15:0024Новости
«Лугансквода» обещает дать воду восточным кварталам Луганска в ближайшее время
Специалисты «Лугансквода» стабилизировали работу ряда насосных станций после аварийных отключений, вызванных непогодой. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Там рассказали, что вследствие перепадов напряжения 17 июня были обесточены пять водопроводных насосных станций, сбои в подаче воды произошли в восточной части Луганска, Алчевске, Брянке, Кировске, Стаханове, Славяносербском и Перевальском районах.
«На утро сегодняшнего дня энергоснабжение всех насосных станций стабилизировано. Специалистами ГУП ЛНР «Лугансквода» производится подбор уровней в резервуарах чистой воды и заполнение сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 14:29 122

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