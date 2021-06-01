Ухудшение погоды ожидается в Луганске сегодня днем и вечером: гроза и шквалистый ветер



«Днем с сохранением вечером 18 июня в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение Погода в Луганске - Сегодня, 14:18 163 Гроза и усиление ветра до 18 м/с ожидаются местами в регионе днем и вечером 18 июня. Об этом сообщает в Луганском Центре гидрометеорологии.«Днем с сохранением вечером 18 июня в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение Погода в Луганске - Сегодня, 14:18 163

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