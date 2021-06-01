Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", - говорится в сообщении.

"Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", - дополняется в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Павел ЛисицынВ больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, передает РИА Новости.Отмечается, что при этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией.Экстренная медпомощь в Москве будет оказываться всем, добавили в столичном депздраве."Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме", - говорится в сообщении.