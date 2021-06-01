Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Байден на саммите подарил победу Путину

"Байден показал миру, что ему многое уже не по зубам, а также свою неспособность представлять США перед иностранными соперниками. Он подарил Путину дипломатическую победу и ничего не получил взамен для Америки", — подчеркнул автор статьи.

Фото: © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/PoolСаммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал настоящим ударом по американским интересам. Таким мнением с Newsmax поделился президент Центра политики безопасности США и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц, передает РИА Новости.По его словам, договоренности лидеров двух стран о новых переговорах по контролю над вооружениями, кибербезопасности, а также решение вернуть послов ушли на второй план сразу после пресс-конференций президентов.Так, Джо Байден выступил с бессвязной речью, а его комментарии представителям СМИ были банальными и иногда непонятными, считает эксперт."Создавалось впечатление, что он нервничает и даже пытается защищаться. Не говоря уже о его истерике после вопроса репортера CNN", — добавил экс-сотрудник ЦРУ.В то же время президент России в ходе выступления перед прессой выглядел компетентным и уверенным в себе, отметил Фрейц.Согласно мнению специалиста, "старчески болтливый глава Белого дома" предстал слабаком перед мировой аудиторией.Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа, включая перерыв. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.