В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Фото: © РИА Новости / СтрингерГруппа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев и политзаключенных", соответствующий проект заявления обнародован на сайте парламента в пятницу, передает РИА Новости.Инициаторами заявления стали депутаты от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также ряд внефракционных депутатов. Полный текст заявления пока отсутствует.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Украину в числе стран, из которых координировались акции протеста в республике, начавшиеся после президентских выборов.