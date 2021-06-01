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В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Sergey Сегодня, 16:001Новости
В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев и политзаключенных", соответствующий проект заявления обнародован на сайте парламента в пятницу, передает РИА Новости.
Инициаторами заявления стали депутаты от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также ряд внефракционных депутатов. Полный текст заявления пока отсутствует.
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Украину в числе стран, из которых координировались акции протеста в республике, начавшиеся после президентских выборов.

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