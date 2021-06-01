Стихийное бедствие в Донецкой области: 20 тыс остались без света

Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети за сутки восстановили электроснабжение 71 населенного пункта Донецкой области, обесточенных в результате непогоды, работы по восстановлению электроснабжения для жителей еще 19 населенных пунктов продолжаются.Об этом Восточный Вариант сообщает по информации ДТЭК.Сейчас бригады ДТЭК Донецкие электросети работают в усиленном режиме ликвидируют последствия аварий, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение 8 населенных пунктов в Покровском районе, 5 — в Львове, 3 — в Волновахском, 2 — в Бахмутском и 1 — в Краматорском районах.С начала недели ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 153 населенных пунктов. Сегодня в аварийно-восстановительных работах задействованы 94 ремонтных бригады, 69 единиц техники.Проведение аварийно-восстановительных работ осложняется грозами, сильным ветром и ливнями, которые с короткими перерывами шли всю неделю. В таких условиях часть работ невозможно выполнять из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников компании. В Мариуполе за ночь 17 июня выпала месячная норма осадков. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты компании возобновили работу 19 трансформаторных подстанций (ТП) в Приморском и 23 ТП в Кальмиусском районах. Аварийно-восстановительные работы в Центральном и Левобережном районах продолжаются.18 июня в Донецкой области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).В Мариупольском районе 32 приусадебных участка и дома в подтоплены из-за разлива Старокрымского водохранилища.На гидротехнических сооружениях, которые принадлежат Кальчицкой общине и находятся в неисправном техническом состоянии, произошла авария, из-за которой большой массив воды попал в Старокрымское водохранилище, расположенное на территории Мариуполя.Происшествия - Сегодня, 16:38 90