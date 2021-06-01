В Ялте из-за наводнения погиб человек

"Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб", — сказал он.

© Фото : Янина Павленко/FacebookОдин человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен. Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направил в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с последствиями случившегося.Спасатели эвакуируют жителей. Начали работать пункты обогрева.Сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.