В Луганске возобновили газоснабжение абонентов, отключенных из-за взрыва

«В 15:00 18 июня сотрудники государственного предприятия «Луганскгаз» полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в Луганске», — говорится в сообщении.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.Специалисты «Луганскгаз» полностью восстановили подачу природного газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе сегодня ночью. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.На предприятии уточнили, что специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки. По состоянию на 13:00 сварочные работы на объекте завершены.«Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники», — рассказали в «Луганскгазе».Главный инженер ГП Сергей Коваленко отметил, при ликвидации аварии специалисты предприятия руководствовались уже отработанным механизмом, что «позволило быстро произвести все необходимые технические мероприятия и возобновить газоснабжение потребителей».«Наши специалисты — профессионалы своего дела и всегда готовы к выполнению различного рода задач, даже самых сложных. Я благодарен каждому сотруднику, который сегодня безостановочно работал над устранением этой аварии», — подчеркнул главный инженер.Коваленко сообщил, что «аварийное состояние моста на данный момент не позволяет в полном объеме провести работы по замене поврежденного участка газопровода».«Данные работы будут продолжены после оценки технического состояния несущих конструкций путепровода профильными специалистами», — уточнил он.Удобный город - Сегодня, 17:30 93