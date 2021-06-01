В Авдеевке могут появиться поезда на Харьков, Одессу и Львов



Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Муса Магомедов, передает Восточный Вариант.

Во время часа вопросов к Правительству депутат обратился к министру инфраструктуры Александру Кубракову с просьбой рассмотреть вопрос запуска железнодорожного сообщения Авдеевка-Одесса, Авдеевка-Львов, Авдеевка- Харьков. Кубраков пообещал внимательно рассмотреть обращения.

Также министр подтвердил, что дорога от Авдеевки до Константиновской трассы через Красногоровку будет построена, министерство этим вопросом уже занимается, пишет нардеп. Новости Донецка - Сегодня, 17:03 129 В Раде поднят вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Львовом и Одессой, а также ремонт дороги через Красногоровку до Константиновской трассы.Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Муса Магомедов, передает Восточный Вариант.Во время часа вопросов к Правительству депутат обратился к министру инфраструктуры Александру Кубракову с просьбой рассмотреть вопрос запуска железнодорожного сообщения Авдеевка-Одесса, Авдеевка-Львов, Авдеевка- Харьков. Кубраков пообещал внимательно рассмотреть обращения.Также министр подтвердил, что дорога от Авдеевки до Константиновской трассы через Красногоровку будет построена, министерство этим вопросом уже занимается, пишет нардеп. Новости Донецка - Сегодня, 17:03 129

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