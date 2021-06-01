Под Луганском в кургане нашли захоронения знатного племени

«Здешние захоронения датируются 27-21 веком до нашей эры. Захоронение богатые металлы, разнообразной керамикой, которая поражает своей красивой росписью. Недаром этот период назывался неким «барокко» бронзового века», — рассказал профессор Бровендер.

Археологи при раскопках кургана в Сватовском районе обнаружили семь древних захоронений, которым от четырех до пяти тысяч лет, и нашли останки представителей загадочного народа, артефакты, предметы для ритуальных жертвоприношений.Как сообщает издание Сватове.City, исследования проводятся на кургане в поле между селами Хомовка и Преображенное в Луганской области. На этих территориях, благоприятных для жизни различных народностей за несколько тысячелетий до нашей эры, нашли следы поселений.В раскопках принимают участие студенты факультетов истории и археологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля и Горловского института иностранных языков под руководством профессора Юрия Бровендера и доцента Сергея Евсеенко.Как отмечают ученые, Сватовский курган состоит из пяти насыпей, самые ранние из них датируются эпохой средней бронзы донецкой катакомбной культуры, которая в то время считалась «элитой катакомбного сообщества».Он также добавил, что исследователи пока не могут точно определить народность, которая проживала тогда на этой территории, потому что в то время еще не было письменности. Однако ученые могут «максимально точно» определить возраст захоронений.Удалось выяснить, как происходило захоронение умерших в давние времена. После смерти человеку специально разрезали сухожилия на конечностях, чтобы можно было согнуть руки и ноги в определенное положение — словно конь забирал человека после смерти, чтобы отвезти в другой мир.ученые доказали, что некоторые старинные племена, проживавшие на этой территории, обматывали головы детей специальными тряпками. От сильного сжатия голова вытягивалась. Как считают исследователи, на врагов это наводило страх, а среди своих вызвало доверие.В одном из могильников возрастом 4 тысячи лет нашли погребение женщины, на момент смерти которой было только 40 лет, а умерла она именно от старости (в то время продолжительность жизни человека была короткой). Рядом со скелетом был горшок и плато для жертвоприношений.По словам Бровендера, горшок всегда присутствует во всех женских погребениях, так как женщина считалась продолжательницей рода и поэтому почиталась даже после смерти.Самая древняя находка в Сватовском кургане — женское захоронение, которому 5 тысяч лет. В могиле похоронена женщина, которая умерла во время родов. Рядом со скелетом женщины найдены кости новорожденного ребенка. А еще в области таза умершей нашли кости ребенка, который рождался. В этой же могиле лежали бронзовый нож и шило. Такие предметы указывают на то, что женщина принадлежала к знатному роду.По словам доцента Сергея Евсеенко, сейчас на территории Сватовского района есть 11 курганов. Некоторые из них пытались раскопать местные жители, надеясь найти там что-то ценное или какие-то сокровища.Культура - Сегодня, 18:10 79