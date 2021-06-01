Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада

"Я горжусь тем, что я был частью повторного завоевания. Это было первое геополитическое контрнаступление России на Запад и такое решительное. Это была честь для меня. Можно ли было успешнее провести это? Конечно... Но что есть, то есть", - заявил Сурков в интервью газете Financial Times.

Фото: © РИА Новости / Алексей КуденкоЭкс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада, передает РИА Новости.На Украине в 2014 году произошел госпереворот, поддержанный странами Запада. Как заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров, в частности, при посольстве США во время "евромайдана" существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти.После госпереворота на Украине власти Крыма провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".