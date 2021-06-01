В Польше обвинили Россию в кибератаках

"Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки", - заявил Качиньский.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Глава правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России, передает РИА Новости.В своем официальном заявлении, опубликованном в пятницу, Качиньский заявил, что ознакомился с информацией Агентства внутренней безопасности, Службы военной контрразведки. По его словам, "наиважнейшие польские чиновники, министры, депутаты различных политических объединений были объектом кибератаки".Во вторник власти Польши заявили, что страна столкнулась с масштабной кибератакой. Премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма.Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты. Ряд СМИ распространили информацию, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к секретным документам. Сам Дворчик пояснил, что был взломан не только его почтовый ящик, но и ящик его жены, а также профили в соцсетях. По его словам, утечки секретной информации не произошло.