Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня

"Я бы хотела обратить внимание, что в ходе обсуждения на заседании оперативного штаба был принят ряд решений об открытии с 28 июня 2021 года авиационного сообщения с некоторыми государствами... Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярно основе с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами (Москва- Вашингтон и Москва - Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва - Брюссель", - заявила Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

Фото: © РИА Новости / Алексей ФилипповРоссия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.Это решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр.Она добавила, что кроме того предложено возобновить авиационное сообщение с Болгарией по маршрут Москва - София, Москва- Варна, Москва - Бургас, и также с этими болгарскими городами и отдельными российскими аэропортами международного значения. Также принято решение возобновить авиационное сообщение с Иорданией по маршрутам Москва - Оман и Москва - Акаба, и с Ирландией по маршруту Москва - Дублин."Также предложено возобновить на взаимно основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой по маршрутам Москва - Рим, Москва - Милан, Москва - Венеция, Москва - Неаполь. Также с Республикой Кипр по маршрутам Москва - Ларнака и Москва - Пафос, а также по некоторым международным аэропортам на территории Российский Федерации также с Республикой Кипр", - уточнила Голикова.По ее словам, также решено возобновить на взаимной основе авиационное сообщение с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье, пока с частотой одного рейса в неделю.