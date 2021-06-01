На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа

"Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича", - заявил Данилов на брифинге.

Фото: © РИА НовостиСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил в пятницу секретарь ведомства Алексей Данилов, передает РИА Новости.По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Решением СНБО были применены санкции к четырем юридическим лицам и шести физическим лицам, которые аффилированы к спецслужбам РФ. Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США", - добавил Данилов.