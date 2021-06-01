Курс валют в Луганске 19 июня резко отреагировал на новости из Женевы.
Госбанк информирует о том, что с 19 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,2216 рубля
1 ЕВРО
85,9943 рубля
10 украинских гривен
26,5806 рубля
Напомним, вчера, 18 июня курс основных валют был следующим:
1 доллар США
72,5048 рубля
1 ЕВРО
86,7012 рубля
10 украинских гривен
26,6856 рубля
Экономика - Сегодня, 21:47 107
1 доллар США
72,2216 рубля
1 ЕВРО
85,9943 рубля
10 украинских гривен
26,5806 рубля
Напомним, вчера, 18 июня курс основных валют был следующим:
1 доллар США
72,5048 рубля
1 ЕВРО
86,7012 рубля
10 украинских гривен
26,6856 рубля
Экономика - Сегодня, 21:47 107
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