Курс валют в Луганске 19 июня резко отреагировал на новости из Женевы.



1 доллар США

72,2216 рубля

1 ЕВРО

85,9943 рубля

10 украинских гривен

26,5806 рубля

Напомним, вчера, 18 июня курс основных валют был следующим:

1 доллар США

72,5048 рубля

1 ЕВРО

86,7012 рубля

10 украинских гривен

26,6856 рубля

Экономика - Сегодня, 21:47 107 Госбанк информирует о том, что с 19 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США72,2216 рубля1 ЕВРО85,9943 рубля10 украинских гривен26,5806 рубляНапомним, вчера, 18 июня курс основных валют был следующим:1 доллар США72,5048 рубля1 ЕВРО86,7012 рубля10 украинских гривен26,6856 рубляЭкономика - Сегодня, 21:47 107

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