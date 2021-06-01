Завтра в Луганске жара до 32 градусов. И главное — без дождя



«С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ночью местами туман; ветер восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла ночью и от 28 до 30 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 20-21 июня на территории региона установится сухая и жаркая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 21:43 80 Температура воздуха в регионе 19 июня будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ночью местами туман; ветер восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — 30-32 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля ночью и 29-31 градус тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла ночью и от 28 до 30 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 20-21 июня на территории региона установится сухая и жаркая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 21:43 80

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