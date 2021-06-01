Путепровод у Парка 1 мая будет закрыт на ремонт на неопределенное время



«Пострадал не только газопровод, пострадала телефонная связь, пострадал кабель большого напряжения, к большому сожалению, пострадал и путепровод, один пролет на сегодняшний день не готов к эксплуатации. Мы вынуждены закрыть мост на неопределенное время», — констатировал он.

Пасечник отметил, что будут приложено максимум усилий, чтобы восстановить поврежденный путепровод, который связывает центр и Каменнобродский район Луганска. Происшествия - Сегодня, 21:24 229 Л. Пасечник сообщил о закрытии на ремонт поврежденного сегодня в результате взрыва газопровода путепровода в районе парка имени 1 Мая.«Пострадал не только газопровод, пострадала телефонная связь, пострадал кабель большого напряжения, к большому сожалению, пострадал и путепровод, один пролет на сегодняшний день не готов к эксплуатации. Мы вынуждены закрыть мост на неопределенное время», — констатировал он.Пасечник отметил, что будут приложено максимум усилий, чтобы восстановить поврежденный путепровод, который связывает центр и Каменнобродский район Луганска. Происшествия - Сегодня, 21:24 229

Метки: {keywords}