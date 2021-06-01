Стали известны основные версии причины сегодняшнего взрыва газопровода в Луганске
В Луганске правоохранительные органы рассматривают несколько версий причины чрезвычайного происшествия на газопроводе у Парка 1 мая. Об этом журналистам заявил Леонид Пасечник.
«Сегодня рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и, возможно, диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования», — сказал глава ЛНР.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. Происшествия - Сегодня, 21:11 599
«Сегодня рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и, возможно, диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования», — сказал глава ЛНР.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в ночь с 17 на 18 июня на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. Происшествия - Сегодня, 21:11 599
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