В США назвали "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине

"Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, - ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказала Псаки.

Фото: © AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом назвал "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине, передает РИА Новости.По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом."Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", - заявила Псаки, не уточнив, о каких суммах идет речь. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США-Россия.