В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, передает РИА Новости.
"на территории ГО Керчь 1492 человека, из них 275 детей, на территории ГО Ялта 281 человек, из них 46 детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 183 человека находятся в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек разместили в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея", а 35 человек в Ялте — в гостинице "Авангард", хостеле "Борода" и санатории "Горный".
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к наводнению на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, реки вышли из берегов, центр города затопило. В результате удара стихии погиб человек — его унесло потоком воды.
В ликвидации последствий подтоплений участвуют более двух тысяч человек и три сотни единиц техники.
Метки: {keywords}