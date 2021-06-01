В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек

"на территории ГО Керчь 1492 человека, из них 275 детей, на территории ГО Ялта 281 человек, из них 46 детей", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийБолее 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, передает РИА Новости.Отмечается, что 183 человека находятся в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек разместили в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея", а 35 человек в Ялте — в гостинице "Авангард", хостеле "Борода" и санатории "Горный".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к наводнению на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, реки вышли из берегов, центр города затопило. В результате удара стихии погиб человек — его унесло потоком воды.В ликвидации последствий подтоплений участвуют более двух тысяч человек и три сотни единиц техники.