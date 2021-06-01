За что воюете, славяне?

На днях в Сети появился интересный документ Минобороны Украины, явившийся следствием проведённой с 1 апреля по 25 мая проверки в частях ВСУ, расположенных в зоне так называемой ООС, то есть «операции объединённых сил». По сути, это ровно то же АТО, только вид сбоку.Так вот, в данном информационном источнике, озаглавленном как «телеграмма командирам ОТГ «Север» и ОТГ «Восток», подводятся итоги изучения морально-психологического состояния почти 12 тысяч украинских военнослужащих, из которых 1 254 человека составляют офицеры.Согласно выводам некой комиссии, проводившей исследование, общий уровень «душевного подъёма» тамошних вояк оценивается как низкий, а дальше приводятся данные, которые, мягко говоря, шокируют.Итак, 84 процента военнослужащих не чувствуют своей ответственности за результаты боевых действий, а 64 процента регулярно находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Но если сведения о повальных пьянстве и наркомании в рядах ВСУ всегда были секретом Полишинеля, то вот полная безответственность, что в переводе с казённо-казарменного на простой человеческий означает отсутствие хотя бы зачатков понимания, ради чего они, собственно, пришли в Донбасс с оружием в руках, стало весьма неприятным для национально-озабоченных свидомитов известием.Окончательный гвоздь в голову апологетам «войны с агрессором до победного конца» забил тот факт, что, согласно тому же отчёту, основную информацию о событиях на Украине и в мире служащие в частях «первой и второй линии обороны» украинские граждане черпают из телеэфиров федеральных российских каналов «Россия-1», НТВ и ТНТ.А вот такая новость заставляет задуматься даже тех, кто располагается по иную относительно воинствующих украинских русофобов сторону донбасских баррикад. Получается, что сидящие в завшивленных блиндажах и землянках украинские горе-солдаты ментально пребывают в нарративе пропагандистских ток-шоу российского ТВ, то есть являются если и не целевой, то по крайней мере регулярной аудиторией Соловьёва, Скабеевой, Норкина и прочих. И если изо дня в день, слушая правильные посылы о неправедности украинской карательной операции в Донбассе, жители Украины продолжают принимать в ней активное участие, то выходит, что все усилия российской пропаганды пошли насмарку?Важно пояснить, я не вкладываю в понятие «пропаганда» отрицательного смысла, напротив, являясь, по сути, бойцом того самого пропагандистского фронта, я осознаю важность и значение, которое может, а главное, должна играть государственная пропаганда в любой стране и в любом обществе. В конце концов, пропаганда вЂ• это всего лишь инструмент, как какая-нибудь вилка, и не её вина, если она вдруг окажется не в тех руках. Не станете же вы всерьёз отказываться от использования столовых приборов только потому, что они способны стать оружием?И всё же, как быть с тем, что титанические усилия российского медиаресурса оказываются бесполезными, несмотря на наличие прямого доступа к украинской аудитории?На мой взгляд, ничего сверхъестественного в этом нет. И дело вовсе не в качестве российского пропагандистского контента, а в глубочайшем противоречии той картины мира, которая изначально заложена в головах у нынешних украинцев. Ведь если принять правду и справедливость тех посылов, что звучат с экрана московских каналов, то получается, что профессиональную и хорошо вооружённую украинскую армию остановили и несколько раз жёстко унизили в котлах стихийно собравшиеся донецкие шахтёры и мойщики машин. Это ж просто не укладывается в голове.Причём ни один здравомыслящий сторонний наблюдатель также не поверит в реальность подобного исхода. И можно сколько угодно доказывать им, что ни Гиви с Моторолой, ни Захарченко с Мозговым, ни даже «реконструктор» Гиркин (Стрелков) не были профессиональными военными и в лучшем случае имели за плечами лишь прохождение срочной службы, допустить сам факт победы, по сути, партизанских формирований над регулярной армией в открытом бою практически невозможно.И вот в этой-то сентенции и кроется главная ошибка. Говоря об украинских вооружённых силах, «маленький украинец» по умолчанию представляет себе нечто мощное, боеспособное и слаженное. Но весь ужас в том, что это не совсем так, точнее, совсем не так, и в 2014 году в Донбассе сошлись крепкие и хорошо мотивированные мужики против плохо обученного и абсолютно не желавшего воевать сброда напрочь к тому времени разворованной и разваленной армии Украины.Правда, об истинном её состоянии знали немногие, и обычный человек делал выводы лишь по парадам на День Независимости, обставленными в духе так ненавидимого укропатриотами «совка». Для того чтобы понять, как на Украине появилась такая пропасть между реальным положением дел в войсках и обывательскими фантазиями на тему украинских ВС, необходимо, как мне кажется, немного углубиться в недавнюю украинскую историю.Так сложилось, что я в некотором смысле был свидетелем того, как в 1991 году зарождалась нынешняя украинская армия. Мой отец как гражданский специалист работал в структурах Министерства обороны СССР, и у него было большое количество близких друзей и просто знакомых среди кадровых военных. Думаю, не открою большой тайны, если скажу, что в рядах вооружённых сил Советского Союза служило большое количество тех, кого когда-то советская власть записала в «украинцы». В том числе, а может быть, даже в основной своей массе среди офицерского состава.В результате, когда в начале 1992 года руководство ставшей внезапно независимой Украины бросило клич «Украинцы должны служить на Украине», многие, особенно из дальних гарнизонов, решили сорваться с насиженных мест, так сказать, на «историческую родину». Тем более что большинство из них связи с ней и не теряло: здесь жили их родители, а воспоминания босоного детства рисовали картинки, как возле белоснежной хатки по весне распускалась пахучая вишня. Рай, да и только. Ну кто же не захочет бросить суровые забайкальские сопки или заснеженные просторы Заполярья и уехать к родному «колодцу у крылечка».Особенно, если для осуществления этой заветной мечты всего-то и надо было просто переприсягнуть на верность «незалэжной Украине». Увы, но вареники и сало для многих оказались важнее офицерской чести. Впрочем, не мне их судить.В результате желающих вернуться к родным пенатам набралось столько, что новую украинскую армию можно было по примеру некоторых частей Белой гвардии составить из одних лишь офицеров. Ну а если ещё и прибавить к этому тот факт, что при Союзе на территории Украины как расположенной ближе всего к потенциальному противнику дислоцировались наиболее боеспособные и хорошо укомплектованные боевые части ВС СССР, то картина представлялась и вовсе радужной. Вместе с прочим имуществом рухнувшей советской империи Украина унаследовала и, по сути, профессиональную армию. Вот только, как оказалось позднее, профессиональная армия и армия, состоящая из профессионалов, совершенно не одно и то же.Увы, но вернувшиеся на родину бывшие советские прапорщики, начальники складов и прочие работники системы тылового обеспечения, получив в новой армии большие звёзды на погоны и хлебные должности, не утратили своей главной страсти к накопительству за счёт незаконного разбазаривания казённого имущества. В украинской армии начался грандиозный «распил», под маховик которого пошло всё, что ещё вчера составляло гордость советского военпрома.Слава богу, усилиями российских военных, которым, в отличие от украинских собратьев, от присяги, как и от Родины, отрекаться не пришлось, были частично спасены самолёты дальней авиации, находившиеся на аэродроме в Прилуках Черниговской области, те самые стратегические бомбардировщики Ту-160, ласково прозванные нашими лётчиками «Белый лебедь». Свою часть, восемь боевых машин, россияне отправили под Саратов, в Энгельс, а украинцы под радостные аплодисменты американских сенаторов свои распилили и продали на металлолом. Как говорится, каждому своё.Дальше вЂ• больше: всё, что могло иметь хоть какую-то ценность, разворовывалось и продавалось, разница только в том, на каком уровне это происходило. Если ты президент, то можешь продать Ираку в обход санкций ООН радарные комплексы «Кольчуга», а если простой нач. склада, то смело тащи всё, что найдёшь на вверенном тебе участке, главное, с командиром части поделиться не забудь. В те годы им казалось, что эта «музыка будет вечной», а запасы высококлассного советского вооружения неисчерпаемыми. Собственно говоря, с периода начального накопления капитала в незалэжной ничего не изменилось. Уже воюя, точнее, по большей части мародёрствуя в Донбассе, украинские вояки умудрялись продавать оружие, боеприпасы и даже танки донецким ополченцам. Предприимчивость 80 lvl.И вот теперь, оказавшись в своём нынешнем весьма плачевном положении, они, даже видя всё собственными глазами, продолжают верить в своё былое могущество и категорически не хотят признать реально возросшую мощь армии российской, утешая себя нелепыми байками про «киборгов» и прочих «сверхчеловеков», героически противостоящих «ордам с Востока».И по факту эта слепая и иррациональна вера вЂ• единственное, что заставляет их продолжать эту бессмысленную войну. Это последний оплот их иллюзий, тех иллюзий о величии независимой Украины, которыми были насквозь пропитаны их умы и сердца в далёком уже 1991 году. А это уже область чего-то метафизического, мистического, чего-то, куда никогда не пробиться рационализму даже тысячи таких талантливых пропагандистов, как Соловьёв и Скабеева.И пока «маленькие украинцы» сами не осознают полное отсутствие личных причин для продолжения этой братоубийственной войны, убедить их остановиться можно будет только силой. И всё же шанс есть, нужно только, чтобы каждый из них: потерянных, разочарованных, не желающих брать на себя ответственность вЂ• честно ответил самому себе на простой вопрос, за что он, собственно, воюет?Алексей Бело