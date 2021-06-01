Как украинские лекарства попали в аптеки Луганска
Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники блокировали масштабный канал снабжения лекарствами оккупированных территорий Донбасса через Россию. Схему разработали жители Днепропетровской области, оформляя медикаменты для фиктивных компаний в Грузии. Однако после завоза в Россию товар поступал на неподконтрольные Киеву территории Луганской области.
Подобные дела имеют тяжелую судебную перспективу. Прежде всего, потому что Украина не разорвала с Россией торгово-экономические отношения (введены лишь некоторый санкции и ограничения). А значит, доказать, что украинские предприниматели сознательно направляли тот или иной товар в ЛНР через Россию будет сложно.
Жители Луганска и некоторых районов области с радостью восприняли появление в аптеках украинских лекарств.
Исходя из сообщений в социальных сетях, многие предположили, что это завезенная Красным Крестом и ООН гуманитарка.
Экономика - Сегодня, 09:02 215
Подобные дела имеют тяжелую судебную перспективу. Прежде всего, потому что Украина не разорвала с Россией торгово-экономические отношения (введены лишь некоторый санкции и ограничения). А значит, доказать, что украинские предприниматели сознательно направляли тот или иной товар в ЛНР через Россию будет сложно.
Жители Луганска и некоторых районов области с радостью восприняли появление в аптеках украинских лекарств.
Исходя из сообщений в социальных сетях, многие предположили, что это завезенная Красным Крестом и ООН гуманитарка.
Экономика - Сегодня, 09:02 215
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