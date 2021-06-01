Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Как украинские лекарства попали в аптеки Луганска

robot Сегодня, 10:000Новости
Как украинские лекарства попали в аптеки Луганска
Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники блокировали масштабный канал снабжения лекарствами оккупированных территорий Донбасса через Россию. Схему разработали жители Днепропетровской области, оформляя медикаменты для фиктивных компаний в Грузии. Однако после завоза в Россию товар поступал на неподконтрольные Киеву территории Луганской области.
Подобные дела имеют тяжелую судебную перспективу. Прежде всего, потому что Украина не разорвала с Россией торгово-экономические отношения (введены лишь некоторый санкции и ограничения). А значит, доказать, что украинские предприниматели сознательно направляли тот или иной товар в ЛНР через Россию будет сложно.
Жители Луганска и некоторых районов области с радостью восприняли появление в аптеках украинских лекарств.
Исходя из сообщений в социальных сетях, многие предположили, что это завезенная Красным Крестом и ООН гуманитарка.
Экономика - Сегодня, 09:02 215

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: